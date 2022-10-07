Путина предупреждали: бывший КГБшник указал на причину поражения российской армии в Украине

Путин верит в божественное предназначение, предсказание, гадалок и во все, что связано с сокровенным.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, что глава Кремля Владимир Путин предупреждал, что он проиграет войну против Украины, а Россия распадется.

Такое мнение Бывший сотрудник КГБ, лично знавший Путина, рассказал в эфире Апостроф TV.

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"Его предупреждали. Но он упрям, если принимает решение, то не может от него отказаться. И если бы он начал проигрывать в шахматы, то разбил бы доску о голову противника", — сказал бывший разведчик.

Также Жирнов указал на интересную черту характера диктатора – символизм. Путин верит в даты, предсказания, гадалок и все, что связано с сокровенным.

"У него много комплексов неполноценности, и такому человеку нужны привязки, охранная символика. Это его психотип, психологический портрет. Он не боролся за власть и ничего не делал, чтобы оказаться в кресле диктатора. А когда везет такому человеку с комплексом неполноценности, он начинает верить в божественное предназначение, предсказание, старцию", — отметил Жирнов.

Напомним, в России уже начали искать замену на место Путина, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля. А это очень не понравилось в Кремле.

Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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