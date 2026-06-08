Путина снова прячут от дронов: возле его резиденции заметили новую защиту (фото)

Противодроновые сети, вероятно, появились на трассе в 9 км от резиденции Путина на Валдае.

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В Новгородской области РФ на трассе недалеко от официальной резиденции Владимира Путина на Валдае, вероятно, установили противодроновые сетки. Они появились над парковками для грузовиков примерно в 9 км от резиденции российского диктатора.

Об этом сообщает "Агентство".

По данным издания, фотографии сеток прислал подписчик. Он утверждает, что конструкции появились на трассе после украинской операции "Паутина". На опубликованных снимках видны грузовики, стоящие под натянутыми над дорогой сетками.

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Журналисты "Агентства" установили, что оба фото сделаны на трассе М-10 возле города Валдай. Приблизительно в 9 км по прямой от этого места расположена официальная резиденция Путина.

В то же время на панорамах Яндекс.Карт и спутниковых снимках Google Maps за 2025 год таких сеток в этом месте еще не было.

Противодроновые сети, вероятно, появились на трассе в 9 км от резиденции Путина на Валдае.

Подобные конструкции предназначены для защиты транспорта от сбрасываемых с дронов боеприпасов или от ударов FPV-беспилотников.

Представитель исследовательского проекта Conflict Intelligence Team также отметил, что такие сетки могут оградить от небольших квадрокоптеров или малых беспилотников самолетного типа. Однако от крупных стратегических БПЛА такая конструкция, по его словам, не выручит.

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Эксперты также предполагают, что теоретически дрон с оператором может пролететь под такой сеткой. Но для этого требуется ретранслятор сигнала поблизости, в частности со связью через Starlink.

Место, где была сделана фотография с сетками.

Что этому предшествовало

В конце декабря Россия обвинила Украину в атаке на резиденцию Путина на Валдае с применением 91 дрона. Президент Владимир Зеленский называл эти заявления фейковыми.

В начале мая западная разведка, по данным СМИ, допустила утечку информации о том, что Федеральная служба охраны РФ ужесточила меры безопасности вокруг Путина. Среди прочего сообщалось, что он перестал ездить на Валдай.

Ранее сообщалось, что Россия усилила противовоздушную оборону вокруг одной из резиденций президента Владимира Путина на Валдайском озере.

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Как свидетельствуют спутниковые снимки, вокруг объекта появилось не менее семи новых зенитных позиций. Всего на территории площадью около 100 гектаров в настоящее время размещено 27 систем ПВО.

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