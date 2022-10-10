"Путина "спровоцировал" не Крымский мост, а поражения на поле боя" — Кулеба о ракетных обстрелах Украины

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что чушь о "провоцировании" Путина должна прекратиться.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международные СМИ прекратить писать, что на ракетный террор против Украины кремлевского диктатора Владимира Путина якобы "спровоцировали" взрывы на Крымском мосту.

Кулеба подчеркнул, что Путин совершал ужасающие преступления и раньше.

Об этом министр написал в Twitter.

"Нет, это не "Крымский мост" "спровоцировал" Путина развязать ракетный террор. До событий на мосту Россия тоже постоянно наносила ракетные удары по Украине. Путин в отчаянии из-за поражений на поле боя использует ракетный террор, чтобы изменить темп войны на свою пользу", — подчеркнул Кулеба.

Он также призвал иностранные СМИ прекратить распространять чушь о "провокации" Путина.

"Ему не нужно, чтобы что-то "спровоцировало" его для совершения ужасающих преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", — резюмировал Кулеба.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Киеву и ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.

ТСН.ua собрала все, что известно о ракетной атаке России по Украине.

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