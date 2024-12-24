Путинская армия оккупировала три населенных пункта в Донецкой области – DeepState

В настоящее время в оккупированной Макаровке нет окруженных подразделений Сил обороны.
Враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области. Они заняли Макаровку, Сухие Яли и Зеленовку.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
Как отмечается, оккупанты продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасиловки, Новоелизаветовки, Новооленовки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово.
"Силы Обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23 декабря в деревне нет окруженных подразделений", – говорится в сообщении.
Напомним, в ОСУО "Хортица" опровергли информацию об окружении подразделений Сил обороны Украины в Макаровке на Времивском направлении.
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