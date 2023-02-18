"Путинская армия превращается в пепел": эксперт рассказал о больших потерях РФ в одном из направлений

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что на Угледарском направлении ВСУ превращают армию агрессорки России в пепел. оккупанты терпят там большие потери.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, украинские разведчики дают четкие целеуказания, а артиллеристы четко работают по позициям врага, местам сосредоточения его личного состава и техники.

"Настолько эффективно, что каждый раз путинская армия превращается там в пепел, смешиваясь с землей", — отмечает Селезнев.

Эксперт утвердительно не ответил, есть ли диктатор Владимир Путин резервы для того, чтобы вести боевые действия на Донбассе еще интенсивнее.

"Например, на Угледарском направлении бои активны. Часть продолжается, начиная с 25 января. То есть фактически без целый месяц. Да, россияне там понесут огромные потери благодаря эффективным действиям украинских Сил обороны...", — отметил Владислав Селезнев.

Напомним, спикер объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский подчеркнул, что потери россиян в войны против Украины могут быть значительно больше, чем в официальных источниках. В частности, из-за отношения самих окупантов к своим раненым.

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