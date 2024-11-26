Путинская армия продвигается рекордными темпами с начала войны: Reuters о масштабах оккупации

В настоящее время армия Российской Федерации продвигается в Украине рекордными темпами. В последний месяц россияне оккупировали территорию, равную половине британского Лондона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блоггеров.

За прошедшую неделю русская армия захватила почти 235 кв. Reuters пишет, что это рекордное продвижение за неделю в 2024 году. Всего в ноябре им удалось захватить 600 кв км, ссылаются авторы материала на данные DeepState. Основное продвижение россиян проходит в Донецкой области.

Некоторые западные чиновники и аналитики считают, что война вступает в самую опасную фазу после того, как войска РФ начали продвигаться с рекордной скоростью, а США разрешили Украине нанести удары вглубь РФ по предоставленным ракетам.

"Россия начала быстрее продвигаться на востоке Украины в июле именно тогда, когда украинские войска захватили кусок ее западного региона Курска. С тех пор российское продвижение ускорилось, согласно открытым картам", — пишет Reuters.

В настоящее время Россия контролирует 18% территории Украины, в том числе весь Крым, чуть более 80% Донбасса (Луганскую и Донецкую области), более 70% Запорожской и Херсонской областей, а также чуть менее 3% Харьковщины.

Западная разведка оценивает потери россиян в сотни тысяч убитых и раненых.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что война в Украине вступает в критическую стадию. Сейчас как никогда следует удвоить поддержку Украины, чтобы Кремль не выиграл в этой войне.

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