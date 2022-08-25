Путинская армия "проредилась": оккупанты предприняли неудачную попытку наступления на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские войска пытались наступать возле Петровки, но после встречи с ВСУ отошли.

Отмечается, во время этого наступления росийсская армия "проредилась".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 августа.

"На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана. Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел", — отметили в преслужбе Генштаба.

По данным украинских военных, в этом же направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.

Как ранее стало известно, Россия держит на границах Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов. Полторы сотни российских вертолетов являются ударными, такими как Ка-52.

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