Путинская армия пытается прорвать украинскую оборону и зайти во Часов Яр — НГУ

Оккупанты во время штурмов максимально использовать свое преимущество в воздухе – авиацию.

Российские войска давят на Часов Яр Донецкой области. В течение суток почти треть штурмов была направлена на Часов Яр.

Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net.

Он добавил, что противник во время проведения штурмовых действий пытается продавливать украинскую оборону, а также максимально использовать свое преимущество в воздухе – авиацию.

"За прошедшую неделю, в частности, гвардейцы по линии фронта уничтожили 112 артиллерийских систем врага и сконцентрировались также на выявлении и нанесении ударов по логистике. Всего поражено 10 значительных хранилищ БК, а также более 70 единиц автомобильной техники. Это и военные грузовики, обеспечивающие логи ", – рассказал он.

Музычук отметил, что российская армия активно проводит аэроразведку и пытается привлекать свои разведывательные дроны как можно дальше в глубь украинской обороны.

Как сообщалось ранее, в Politico оценили, чем может обернуться для Украины потеря Часов Яра.

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