Путинская армия ведет наступление на двух восточных направлениях: в Генштабе назвали которых

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что кафиры сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, а также ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — говорится в сообщении. в сообщении.

В Генштабе отмечают, что остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаева России использовала 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

Напомним, с начала октября украинская армия деоккупировала более 2400 квадратных километров территории Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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