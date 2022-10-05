Путинская армия во время контрнаступления ВСУ несет бешеные потери на Херсонщине — Генштаб

Российские военные несут потери на Херсонском направлении, а раненых и поврежденную технику пытаются эвакуировать к ближайшим переправам через реку Днепр.
По информации Генерального штаба ВСУ, только в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, противник переместил до 150 раненых военнослужащих.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ за 5 октября.
"В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генштабе рассказали, на каких направлениях наступают российские военные.
Следует добавить, что в обороне армии РФ в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для украинских военных является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции.
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