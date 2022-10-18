Путинская война и мобилизация приведут к самому масштабному демографическому кризису в России

В России в 2023 году ожидается самый масштабный демографический кризис в истории.

Многотысячные потери на поле боя, привлечение дополнительно 300 000 тыс. резервистов к войне и бегство людей за границу – приведут к самому масштабному демографическому кризису в России.

Об этом пишет Bloomberg.

В планах власти РФ была цель остановить сокращение численности населения в 2022 году, прежде чем в 2030 году должен возобновиться рост. Однако за несколько недель до объявления о мобилизации в сентябре во внутреннем отчете, подготовленном для закрытого заключения, сообщалось, что эти цели были нереалистичными.

По словам исследователя и специалиста по демографии из Института Гайдара в Москве Игоря Ефремова, продление войны и мобилизации до конца следующей весны будут "катастрофическими", поскольку за 12 месяцев до середины 2024 года рождаемость, вероятно, снизится до 1 миллиона. По его словам, коэффициент рождаемости может составлять 1,2 ребенка на одну женщину, что в России наблюдалось всего один раз в 1999-2000 годах.

Если военные действия продолжатся в ближайшие месяцы, как ожидается, в следующем году в России может родиться менее 1,2 миллиона человек, что является самым низким показателем в современной истории.

Общее число смертей в России в среднем приближается к 2 миллионам в год, хотя во время пандемии их количество увеличилось и приблизилось к 2,5 миллиона прошлого года.

Мобилизация в России

По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения по 17 октября Россия потеряла уже 65 320 тыс. рублей. солдат на войне против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию для пополнения сил армии РФ вследствие больших потерь в Украине. Россия планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

17 октября стало известно, что якобы в Москве объявили о завершении так называемой частичной мобилизации.

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