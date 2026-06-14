Путинская война стала длиннее Первой мировой: что отличает ее от крушения империи

Война в Украине / © Getty Images

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Полномасштабная война России против Украины уже длится дольше боевых действий Первой мировой войны. Если Первая мировая длилась 1567 дней — с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года, то российское вторжение, начатое 24 февраля 2022 года, уже превысило этот срок.

Об этом говорится в аналитическом материале Kyiv Post.

Авторы сравнивают нынешнюю войну РФ против Украины с участием Российской империи в Первой мировой и указывают на несколько важных отличий.

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Главная из них – масштаб привлечения общества. Для Российской империи Первая мировая была тотальной войной с полной мобилизацией, затронувшей почти все сферы жизни страны. Тогда в армию мобилизовали около 12 миллионов человек из населения около 175-180 миллионов.

В современной России война против Украины также имеет огромные последствия, но Кремль пытается избегать полной мобилизации общества. По оценкам украинской разведки, на июнь 2026 года на украинском направлении могли служить от 1,8 до 2 миллионов россиян.

Потери РФ в нынешней войне, по данным ВСУ и международных исследовательских групп, могут достигать около 1,2 миллиона убитых, раненых или выведенных из строя военных. В то же время, в Первой мировой потере России были значительно масштабнее для общества: около 9 миллионов солдат погибли, были ранены или выбыли по другим причинам.

Несмотря на разницу в масштабах, риск для российского солдата после попадания на фронт остается очень высоким. В Первой мировой около трех четвертей военных получили ранения или погибли. В войне против Украины этот показатель, по оценкам авторов, может составить 60-65%.

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Еще одно отличие – состав армии. В Первой мировой российское войско в основном состояло из крестьян, многие из которых были малограмотными. Офицерский корпус происходил в основном из дворянства и образованного слоя, что создавало глубокий социальный разрыв в войске.

Современная российская армия формально больше опирается на контрактников и мобилизованных из более бедных регионов. Наиболее активное пополнение приобретают в малых городах, Сибири, на Северном Кавказе, Бурятии, Туве и республиках Поволжья. Москва, Санкт-Петербург и другие состоятельные регионы дают значительно меньше военных.

Авторы также отмечают, что нынешнюю войну ошибочно описывать только как "окопную" и статическую. Они отмечают, что и во время Первой мировой войны на Восточном фронте происходили масштабные маневренные операции, и в войне России против Украины фронт не оставался неизменным.

В первые месяцы вторжения обе стороны утрачивали и возвращали значительные территории. Позже война перешла к меньшим, но постоянным операциям — в частности, российским попыткам захватить города Донетчины и Луганщины, а также украинским операциям на юге и вглубь российской территории.

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В тактике России авторы видят многие наследственные черты. И Российская империя, и современная РФ делали ставку на концентрацию силы на узких участках фронта, массированную артиллерию, большие человеческие потери и способность солдат выживать в плохих условиях.

В то же время, технологическая часть войны резко изменилась. Россия, как и более столетия назад, испытывает проблемы с производством сложной военной техники в нужных масштабах. В Первой мировой ей не хватало снарядов, пулеметов, самолетов и современной логистики. В нынешней войне РФ зависит от иностранных компонентов для высокоточного оружия и была вынуждена закупать боеприпасы в Северной Корее.

Отдельно авторы упоминают беспилотники как ключевое оружие современной войны. Российские успехи в этом направлении в значительной степени связаны с иранскими разработками, в то время как Украина активно создает собственные системы — от ударных дронов до крылатых ракет.

Несмотря на длительную войну, современная Россия пока не находится в ситуации, похожей на 1917 год. Тогда общество было истощено тотальной мобилизацией, нехваткой товаров, инфляцией, миллионами потерь и политической борьбой, что привело к падению империи.

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В России в 2026 году, как отмечают авторы, политическая оппозиция слаба или находится в эмиграции, медиа контролирует государство, а силовые структуры остаются лояльными Кремлю. Большинство семей пока не ощущают войну настолько прямо, как российское общество времен мировой войны.

Впрочем, часть признаков позднего имперского кризиса уже заметна: инфляция, большие потери, недостижимые целые войны, технологические проблемы, международная изоляция и ощущение, что от войны выиграют только приближенные к власти группы.

Авторы подытоживают: Россия еще далека от краха образца 1917 года, но многие факторы, взорвавшие тогда империю, уже стали частью российской реальности в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что война в Украине длится дольше Первой мировой. 11 июня 2026 года начались 1569-е сутки полномасштабной войны — теперь война в Украине продолжается официально дольше Первой мировой. Первая мировая война продолжалась 1568 дней — не более 4 лет.

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Напомним, бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн заявил, что до конца года Украина может достичь прекращения огня. По его мнению, это не будет означать полного завершения войны, однако может стать концом ее активной фазы, в частности массированных бомбардировок украинских городов и ответных ударов по территории РФ.

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