Путинские воины хотели продвинуться дальше на Запорожском направлении, но потерпели неудачу и отошли

Российские военные предприняли попытку продвинуться в направлении Шевченковского Запорожской области, и потерпели неудачу и отошли на ранее занятые позиции.

В то же время армия Путина имеет частичный успех в направлении Новомихайловки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Волшебное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка. Авиаудары зафиксированы возле Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного", - говорится в сообщении.

С целью уточнения позиций огневых средств и корректировки огня российские кафиры задействовали БпЛА.

Напомним, украинские защитники подавили попытки оккупантов улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении.

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