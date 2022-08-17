Путинские воины хотели продвинуться дальше на Запорожском направлении, но потерпели неудачу и отошли

Российские военные предприняли попытку продвинуться в направлении Шевченковского Запорожской области, и потерпели неудачу и отошли на ранее занятые позиции.
В то же время армия Путина имеет частичный успех в направлении Новомихайловки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Волшебное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка. Авиаудары зафиксированы возле Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного", - говорится в сообщении.
С целью уточнения позиций огневых средств и корректировки огня российские кафиры задействовали БпЛА.
Напомним, украинские защитники подавили попытки оккупантов улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении.
Читайте также:
- В Донецкой области есть две потенциальные мишени российских оккупантов: в ОВА назвали их
- При взрыве в оккупированном Лисичанске уничтожили представителей ФСБ – Гайдай
- Ударит с новой силой: какие гадости Путин и его армия приготовили украинцам на День Независимости