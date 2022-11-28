Путинский генерал назвал следующую цель для ракетных ударов по Украине: "Все остановится, будет хаос"

Оккупанты не скрывают, что хотят сделать все, чтобы жизнь украинцев стала невыносимой.

Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.

Об этом он сказал в эфире российских пропагандистов.

Гурулев порадовался ракетным ударам по Украине, он заявил, что сейчас из-за отсутствия электричества остановилась украинская промышленность, которая дает украинцам возможность зарабатывать и производить продукцию.

Он заявил, что следующей целью россиян будет наша банковская инфраструктура. Цель россиян – оставить украинцев без денег. Таким образом, террорист хочет погрузить наше государство в хаос, ведь по его мнению — остановится все и украинцы не смогут получать зарплаты.

Ракетный террор Украины

Российские террористы от 24 февраля выпустили по Украине более 4700 ракет. Террористы обстреливают нашу военную инфраструктуру и обычные жилые дома.

С 10 октября Россия начала уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру. Террористы обстреливают ТЭЦ, ГЭС и другие энергетические объекты. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Их целью является оставить украинцев без электричества и тепла зимой.

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