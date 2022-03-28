Путинский клан: кто такие, чем управляют и кто ответственен за войну в Украине

Кажется мафия, правящая из Кремля обманула сама себя, потому что так же хорошо кралось

Путинский клан велик и разнообразен, как сама Россия. И эту Россию гибридная, криминально-феесбешная организация буквально захватила. Это произошло 31 декабря в результате отстранения от власти первого всенародно избранного президента России Бориса Ельцина.

Об этом говорится в ТСН.

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Крылатую фразу «Я ухожу» – писал очевидно не сам Ельцин. Писал ее коллектив заговорщиков и Путин… — был среди них далеко не самым влиятельным. Серая шестерка, которую никто не боялся. Это сейчас Владимир Путин переписывает свою биографию во что-то героическое. Очень любит кичиться своим спортивным прошлым. Даже навещает свой родной спортклуб, где начал тренироваться в далеком 64-м году.

Те, кто тогда пришел с Путиным на тренировку, со временем накопил миллиарды на личных счетах, плавает в крупнейших на планете яхтах, роскошествует в имениях размером с небольшое государство и главное – присвоила все природные ресурсы в России.

Аркадий Ротенберг, близкий друг Путина. Выпускник института физкультуры и обычный тренер в спортивной школе, которая в 80-е и 90-е готовила не столько спортсменов, сколько бойцов криминальных группировок. Аркадий Ротенберг с братом Борисом вдруг в нулевых становятся владельцами банка, а затем начинают получать фантастические заказы от Газпрома. Под крылом Газпрома братья Ротенберги позже создают строительный холдинг Стройгазмонтаж, которые и строили знаменитый крымский мост. Они постоянно «кормятся» из бюджетных средств.

Среди приближенных Валентин Степанов и Николай Кононов – долларовые миллиардеры. Которые также вдруг стали одаренными бизнесменами с миллиардными заказами от государства – уже после захвата их товарищем кремлевского кресла.

Кроме Ротенберга, в ближайший круг Владимира Путина – входят еще двое – Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук. Геннадий Тимченко в конце 80-х занялся нефтью, а в начале 90х – по данным фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – он вместе с управлением внешнеэкономических связей мэрии Санкт-Петербурга – а эту структуру тогда возглавлял Владимир Путин – создали компанию «Голден Гейт». Эта фирма продала северной столице 100 тысяч тонн нефтепродуктов, только этот бензин заказчику так и не поступил. А потом, в конце 90-х, бизнес-партнеры Путин и Тимченко придумали еще одну интересную компанию – Гунвор.

Клан Путина: кто действительно руководит в России

«В России добывают нефть. Нефть продают на Запад. И вот Путин, став президентом, он приказал крупнейшие нефтяные компании продавать нефть через швейцарскую компанию «Гунвор», принадлежащую именно Тимченко. В какой-то момент 30% всей нефти продается на Запад – а это огромное количество – уходило через эту самую компанию – посредника. Она снимала немного денег с каждого нашего с вами барреля нефти», – рассказывал российский оппозиционер Навальный.

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Проще говоря это мафия, буквально обложившая весь энергетический экспорт «Россейшки».

Состояние Тимченко – 11 миллиардов долларов и это лишь видимые богатства. Он, пожалуй, самый богатый друг Владимира Путина – вот только вряд ли самый влиятельный. Потому что все в Кремле знают – влиятельнейшим другом Путина, человеком в России под номером два – Юрий Ковальчук. Его называют личным банкоматом, управляющим также внутренней политикой, лояльностью медиа и главное – женщинами.

По аналогии Коза-Ностры – это ранг «Консильери» на псевдо «Косой». Юрий Ковальчук по образованию физик-ядерщик в 90-х обогатился на краже с партийных счетов ленинградского филиала КПСС. Затем Ковальчук и вице-мэр Сантк-Петербурга Путин создают знаменитый дачный кооператив Озеро. Это семь друзей, что построили дачки вокруг озера Комсомольское. И стали основой ОПГ – организованной преступной группы- невиданного масштаба, так как смогли подчинить себе ФСБ – главную спецслужбу страны.

Сегодня Юрий Ковальчук – владелец личного банка Владимира Путина «Россия» – именно через него идут коммунальные платежи всех 140 миллионов россиян. Личный капитал Ковальчука – более трех миллиардов долларов, опять-таки, только видимый. Но самый главный ресурс – в случае этого друга Путина – не деньги. Именно Ковальчук создал и присвоил Национальную медиагруппу. Объединяющая «Первый канал», «5 канал», «Рен-ТВ», и газету «Известия». То есть именно Юрию Ковальчуку россияне могут благодарить создание параллельной реальности, в которой существуют бандеровцы, распявшие маленького мальчика на Донбассе, боевые птицы из биолабораторий, грязная ядерная бомба, наступление НАТО, денацификация и буква Z. И, не исключено, именно его можно считать автором идеи – войны в Украине.

Кажется мафия, правящая из Кремля обманула сама себя, потому что так же хорошо кралось… Ну, а как меняют «Босса боссов» в этих организациях знаем… Просто хотелось бы поскорее.

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