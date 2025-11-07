Путинский "Орешник" в Беларуси: у Forbes назвали новые серьезные угрозы для Украины

Орешник / © ТСН.ua

На прошлой неделе так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что агрессорша Россия хранит часть своего ядерного оружия в его стране. Также он также объявил, что на территории республики размещены российские баллистические ракеты средней дальности "Орешники".

Как это может угрожать Украине, оценили аналитики издания Forbes .

В Минске говорят, что эти баллистические ракеты будут полностью рабочими и поставлены на боевое дежурство в Беларуси до конца декабря этого года.

Издание отмечает, что прибытие ракет состоялось после того, как в сентябре Беларусь и Россия провели четырехдневные военные учения, часть из которых была сосредоточена на подготовке к применению ядерного оружия. Одной из систем вооружения, представленных во время «Запад-2025», был «Орешник».

Это вооружение, констатируют в Forbes, представляют новую угрозу для Украины. Когда эти ракеты впервые запустили в ноябре 2024 года, они двигались через верхние слои атмосферы, что затрудняло их обнаружение украинскими системами противовоздушной обороны. Также они двигаются со скоростью в несколько тысяч километров в час, что, пишет издание, создает дополнительные проблемы для Украины.

"Поскольку эти баллистические ракеты теперь предоставлены Беларуси, это увеличит ударные возможности России в Украине", - говорится в статье.

Отметим, Минск расположен всего в 440 километрах от Киева, тогда как Москва - в 1500 километрах от столицы Украины. Учитывая такое географическое расположение, если Россия решит запускать «Орешник» с территории Беларуси, это сделает атаки на Украину более смертоносными.

"Россияне смогут быстрее нанести удары по критически важной инфраструктуре Украины. Это также даст Вооруженным силам Украины меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет", - отмечает Forbes.

Напомним, ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе "Орешником", назвав эту ракету "страшным оружием". Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их "не нарываться".

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский предупредил Европу об угрозе из-за "Орешника". Этот шаг, отмечает он, потенциально угрожает странам Восточной Европы, ведь радиус действия системы составляет около 5500 километров, а мертвая зона – около 700 километров.