Путинский ревизионизм не победит: Шольц заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется

Путинский ревизионизм не победит. Украина наиболее объединена, чем когда-либо. Евросоюз объединен и стоит за спиной украинского будущего членства в ЕС. НАТО расширяется, принимая новых членов.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности.

"Место Украины здесь, рядом с нами, в свободной и объединенной Европе. Но мы знаем, где вы должны быть сейчас. Вы должны быть в Киеве, тяжело работая на вашу страну. И ради этого мы в Мюнхене, желая вам стойкости и уверенности в нашей поддержке", – заявил он.

Шольц подчеркнул, что украинцы защищают свою свободу очень большой ценой, но с поразительной решимостью. "И мы их поддерживаем и будем поддерживать столько, сколько это будет нужно. Германия самостоятельно предоставила более 12 млрд поддержки Украине в прошлом году. Мы приняли более 1 млн украинских беженцев, гарантируя им полный доступ к рынку труда, школам и университетам. Мы поставляем оружие, боеприпасы и другую военную помощь больше, чем любая другая страна на континенте", — отметил он.

Канцлер Германии добавил, что в то же время тысячи молодых россиян платят цену за путинскую войну своими жизнями. Многие из них покинули свою страну.

"Чем раньше президент Путин поймет, что он не сможет достичь своих империалистических целей, тем больше шанс на то, что эта война закончится быстрее – с выводом всех российских оккупационных войск", – сказал он.

Шольц отметил, что Германия продолжит искать баланс между предоставлением максимально возможной поддержки Украине и эскалацией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности заявил, что Украина не согласится ни на один компромисс. По его словам, украинцы освобождают не только свою территорию, но и мир.

В немецком Мюнхене состоится конференция по безопасности