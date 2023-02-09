Путину больше не нужен "Вагнер": почему Пригожин прекратил вербовать зэков

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля объявил о прекращении набора заключенных в ЧВК.

"Набор заключенных в "Группу Вагнера" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — говорится в заявлении Пригожина, которое обнародовала его пресс-служба.

О причинах такого решения не сообщается, впрочем, эксперты выдвигают несколько версий — от неудовольствия президента РФ Владимира Путина действиями наемников-зэков, которые не могут захватить Бахмут, до конфликта Пригожина с руководством министерства обороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

ТСН.ua разбирался, почему российские власти больше не заинтересованы в услугах пригожинских уголовников.

Зэки больше не хотят в "Вагнере"

Российские СМИ сообщали о попытках "Вагнера" после больших потерь на фронте проводить вербовку в колониях по второму кругу. Теперь перед вербовщиками уже не выстраивают на плацу всю колонию, а сам Пригожин не прилетает на вертолете.

Заключенные перестали верить обещаниям "вагнеровцев" и поняли, что попасть на войну в Украину – это способ не выйти на свободу, а погибнуть. В частности, если летом и осенью из одной колонии ехать на войну вызвались несколько сотен заключенных, то теперь – всего несколько десятков, говорится в публикации.

Сами же "вагнеровцы" не стесняясь рассказывали, что тех, кто жаловался на слабое здоровье и отказывался работать, "приходится устранять" и предупреждали, что за дезертирство или сдачу в плен зэков казнят, как убитого кувалдой Евгения Нужина.

Британская разведка также зафиксировала уменьшение масштабов вербовки заключенных в "Вагнер" по сравнению с пиковым периодом, летом-осенью 2022 года. Сообщается, что за счет вербовки количество заключенных в российских колониях с сентября по ноябрь 2022 года сократилось на 23 тысячи, а с ноября по 31 января — всего на 6 тысяч.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

По данным Главного управления разведки Минбороны Украины, в военно-политическом руководстве России идет серьезный конфликт.

На недавнем селекторном совещании Сергей Шойгу заявил, что российская армия взяла под полный контроль несколько поселков в Донецкой и Запорожской областях, в том числе на Бахмутском направлении. Он отметил, что все "достижения" – результат действий российских вооруженных сил, но сознательно не упомянул, что на названных им направлениях активное участие в боях принимают именно члены ЧВК "Вагнер", а кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль сил поддержки.

Российская правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова утверждает, что подопечные Шойгу "отодвигают" Пригожина, чтобы вербовать зэков непосредственно через минобороны РФ.

По ее информации, в минувшие выходные представители минобороны РФ побывали во многих колониях страны-агрессора.

"Собирают заключенных всех, кроме инвалидов, и выступает перед ними представитель. Он говорит, как украинцы напали на Россию. Отмечает, что он не "Вагнер", а министерство обороны. Также говорит о том, что он сейчас готовит к этапу на фронт лучших из лучших, тех самых, которые были дважды проанкетированы, и что проводится добровольно, что можно отказаться", – добавила Романова.

По ее информации, заключенным во время вербовки обещают только помилование, о деньгах речь не идет. Однако деньги заключенных интересуют меньше свободы, а самое главное — они рассчитывают, что минобороны РФ не будет проводить внесудебные казни, как "Вагнер".

Россия окончательно утилизирует "Вагнер"?

"Вагнер" не смог выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате Бахмута Донецкой области, и теперь остатки ЧВК просто утилизируют. Об этом рассказал ТСН.ua лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, воюющий на Бахмутском направлении.

По оценкам нацгвардейца, ЧВК "Вагнер" понес потери более 80%, "и это невосполнимые потери, то есть они не могут восстановить штатную численность".

"Уже нет зэков, которые выбирают за пять дней замерзнуть, сгнить в окопах под Бахмутом, в окопах Донбасса, чем 5-7 лет посидеть в относительно теплой тюрьме. Всем понятно, что остатки "Вагнера" используют как штрафбаты, никакой обещанной амнистии нет, никому не нужны на свободе эти преступники... Никто им не собирается выплачивать обещанные средства — их просто утилизируют. Остатки этой банды бросают как штрафбаты на украинскую артиллерию, на амбразуры, на пулеметы в попытках штурмовать. Но их настолько критически мало осталось, что это не представляет критической угрозы", — заявил Назаренко.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua рассказал, что место "Вагнера" на фронте теперь занимают подразделения регулярной российской армии.

"Их вытесняют жесточайшим способом. Им дают возможность погибнуть, тем, кто еще остался, главному костяку, а остальные могут быть отведены с первой линии на переформирование, а на их место заходят регулярные части", — говорит Жданов.

По данным эксперта, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов стремится заменить "вагнеровцев" десантниками и морской пехотой. По этому поводу у него уже возник новый конфликт – с командующим воздушно-десантными войсками.

“Он [командующий ЧВК] категорически против, чтобы десантные войска применять в качестве обычной пехоты. Но у Герасимова нет выхода, потому что считается, что морская и воздушная пехота наиболее боеспособна. Но они не учитывают то, что на сегодняшний день она более чем наполовину заполнена мобилизованными, которые по качеству — не те военные, которые были до вторжения. Но он бросает их на передний край и вызывает конфликт с командующим”, — отметил эксперт.

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