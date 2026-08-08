Владимир Путин. / © Associated Press

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На днях «фюрер» РФ Владимир Путин якобы поговорил по телефону с командиром 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск. Это может иметь два разъяснения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ) .

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По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о приоритетности российского командования наступления на Покровском и Добропольском направлениях с целью обойти украинский оборонный пояс с юго-запада.

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Отмечается, что Кремль обнародовал стенограмму якобы состоявшегося между Путиным и командиром телефонного разговора, который докладывает о ситуации на фронте в зоне ответственности подразделения на Добропольском направлении.

Впрочем, подчеркивают в ISW, подлинность записи вызывает вопросы. Мужчина на аудио называет себя полковником Шихабидовым. Впрочем, по данным нескольких российских источников, офицер с такой фамилией скончался еще в мае 2025-го, а нынешним командиром дивизии Денис Шишов.

Полковник Шихабидов утверждал, что его подразделения якобы захватили Покровск, Гришино, Новоалександровку, Васильевку и Шевченко на Покровском направлении и продолжают выполнять боевые задачи в этом районе. Путин спросил «Шихабидова», сможет ли дивизия вовремя выполнить поставленные задачи, а тот ответил, что сделает это, потому что сроки реалистичны», — говорится в отчете Института.

Однако, отмечают американские специалисты, российские сроки завершения этого захвата крайне нереалистичны. Ведь аналитики ISW получили доказательства, что захватчики потеряли 2,23 кв. км в тактическом районе Доброполья в июне этого года, а также продвинулись на 34,67 кв. км в этом районе в июле 2026 года.

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ISW также располагает доказательствами, что войска РФ потеряли 3,12 кв км в операционном районе Покровска в июне и продвинулись на 45,96 кв км в июле 2026-го, включая продвижение России северо-восточнее Доброполья.

«Ежемесячные темпы продвижения России в июле выше, чем в июне, но все еще недостаточны для захвата остальной части Донецкой области до недавно установленного Путиным срока 31 декабря этого года. Именно поэтому остается очень маловероятным, что российские войска смогут захватить Пояс крепостей или остальную часть Донбасса в ближайшее время, если вообще смогут», — заявляют аналитики ISW.

В то же время, говорится в отчете, прямой контакт Владимира Путина с командиром тактического уровня может быть связан с новыми обвинениями в отрыве «фюрера» от реальной ситуации на фронте. Обычно диктатор РФ получает доклады от представителей высшего военного командования и редко общается с командирами подразделений.

«Подразделения, вероятно, не дают Путину точных отчетов о ситуации на передовой и создают вымышленную картину российских военных успехов для военных командиров высшего уровня и диктатора-президента. Очевидная неправильная идентификация разговаривавшего с Путиным командира вызывает дополнительные вопросы относительно достоверности внутренних российских отчетов о ситуации на поле боя», — заключают в Институте.

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Как сообщалось ранее, РФ продолжает нарушать нормы международного права и пополняет свои войска украинскими пленными. Добровольческий корпус Минобороны объявил о создании первой «украинской добровольческой бригады спецназначения». В России заявляют, что в состав вошли украинские военнопленные и бывшие военнослужащие ВСУ, якобы перешедшие на сторону Кремля.

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