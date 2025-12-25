Диктатор Путин / © Associated Press

Российские военачальники и спецслужбы намеренно украшают доклады о ходе боевых действий, подавая диктатору Путину обезображенную картину ситуации на фронте. В результате он убежден, что у России якобы есть все шансы одержать победу в войне против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

По данным собеседников издания, поступающий в Кремль поток дезинформации напрямую влияет на решение Путина. Именно поэтому он не соглашается на условия завершения войны, предложенные президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что они могли бы быть выгодными для России.

Два неназванных чиновника отметили, что в отчетах для Кремля российские военные и представители спецслужб систематически завышают потери Украины, акцентируют на вроде бы значительном преимуществе РФ в ресурсах и одновременно умалчивают или минимизируют собственные провалы на поле боя.

По их словам такая искусственно оптимистическая картина, которую диктатору регулярно демонстрируют во время военных брифингов, подпитывает его уверенность в возможности выиграть войну военным путем.

При этом вера Путина в «успешный сценарий» не ослабевает даже на фоне предупреждений со стороны близкого окружения. Как отмечает Financial Times, диктатор «регулярно встречается с доверенными лицами, объясняющими ему, что война становится все более тяжелым бременем для экономики Москвы, которая уже демонстрирует признаки стагнации».

Ранее сообщалось, что россияне готовят пакет встречных требований, в том числе новые ограничения для ВСУ, снятие санкций и территориальные уступки, неприемлемые для Киева.

Мы ранее информировали, что Россия не только отвергла предложение о рождественском перемирии, но и продолжает наносить массированные удары и убивать людей в день, когда украинцы празднуют Сочельник.