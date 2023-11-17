Путину грозит еще один ордер на арест от Гааги: о каком преступлении идет речь

Стало известно, как кремлевский диктатор готовился к еще одному преступлению против украинцев.

Президенту РФ Владимиру Путину могут быть предъявлены новые обвинения в военных преступлениях после того, как в новом отчете выяснилось, что Россия готовилась к воровству продовольствия из Украины за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет издание Newsweek.

Согласно новому отчету Global Rights Compliance (GRC), международной юридической фирме по правам человека, российский оборонный подрядчик начал покупать грузовики для перевозки зерна и три 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Менее чем через неделю после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 ее военные начали захватывать украинские фермерские хозяйства.

Расследование GRC охватывает период до августа 2023 года. С тех пор Россия не захватила больше ни одной богатой зерном территории, но она все еще имеет власть над Крымским полуостровом, который является главным портом для переправки зерна в Россию и другие страны.

В октябре украинское правительство заявило, что с июля Россия уничтожила почти 300 000 метрических тонн зерна в результате нападений на украинские портовые сооружения и корабли.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "вооружает" все — от продуктов питания до похищенных детей.

"Когда ненависть становится оружием против одной нации, это никогда не останавливается", — сказал Зеленский. – Цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас – против международного порядка, основанного на правилах”.

Против Путина уже есть ордер на арест за военные преступления. В марте Международный уголовный суд (МКС) обвинил Путина в незаконной депортации детей и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Москва, однако, отрицает обвинения МКС и называет ордер на арест российского лидера "возмутительным".

Доказательства, собранные GRC, будут предоставлены МКС и GRC надеется, что Путин будет привлечен к ответственности за военное преступление голода как метода ведения войны.

Катриона Мердок, партнер GRC, сказала The Independent, что "весьма вероятно", что Россия будет признана виновной.

"Россия не только применила многосторонний подход, осадив гражданское население, уничтожив критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и разграбление сельскохозяйственной продукции в рамках коварного плана", — сказала Мердок. — Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины как тактику ведения войны”.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

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