Путину грозит "смертельный удар со стороны элит" – политолог о выборах президента РФ

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину грозит серьезный кризис, связанный с предстоящими выборами президента России. У ослабленного путинского режима есть огромный шанс упустить смертельный удар со стороны элит или восставшего народа по результатам выборов в марте 2024 года.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал политолог Аббас Галлямов.

"Отменит ли он эти выборы, пойдет ли сам, или выдвинет преемника, думаю, что Путин пока не знает, что будет делать. Потому что у российского избирателя нет оснований голосовать за Путина, у которого рейтинг уже лет пять ниже 50%. Сейчас его электоральная база составляет около трети, а в данной ситуации, даже не рассчитывая на контрнаступление ВСУ, он наберет менее трети голосов избирателей", — сказал политолог.

По словам политолога, попытка сфальсифицировать результаты президентских выборов может привести к протестам.

"Если даже не будет полноценного протеста, потому что все-таки люди боятся, то не факт, что в этот момент не сделают какие-либо усилия силовики или элиты. То есть, если планируется ими какой-то заговор, то они ищут момент, чтобы нанести удар по Путину, когда его легитимность будет максимально хромать на обе ноги, это может быть либо во время сильного военного поражения, либо при возникновении скандала с выборами, то есть Путин перестает восприниматься как легитимный правитель, соответственно, действия против него уже не выглядят как мятеж, а скорее как восстановление. законности", — прокомментировал Галлямов.

Напомним, у Путина заговорили об угрозе России.

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