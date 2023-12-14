Путину кажется, что российская армия "улучшает положение" по всей линии фронта в Украине

По словам Путина, линия фронта у окупантов в Украине якобы составляет 2000 километров.

Российский диктатор Владимир Путин, у которого всегда "все было по плану", заявил, что ВС РФ "улучшают свое положение" по всей линии фронта.

Об этом глава Кремля сказал во время "прямой линии" в четверг, 14 декабря, передают пропагандисты.

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"Практически по всей линии столкновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. На протяжении всего идет улучшение положения наших войск", — верит он.

Путин также добавил, что линия фронта у окупантов якобы составляет 2000 километров.

Также он прокомментировал украинское контрнаступление и заявил о больших потерях ВСУ. Добавим, что, по данным Генштаба, по состоянию на 14 декабря 2023 г. потери российской армии составляют 342 тысячи человек.

"В ВСУ нигде ничего не вышло с контрнаступлением. Последняя попытка, на сегодняшний день – это выглядит как последняя их попытка", — заявил диктатор Кремля.

Напомним, Путин назвал войну в Украине "гражданской".

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