Защищенная от санкций экономика России помогает избежать поражения в Украине. Сопротивление режиму Путина западным санкциям продолжает удивлять.

Об этом пишет научный сотрудник и приглашенный лектор в Королевском колледже Лондона в статье для Politico.

США и союзники понимают, что их меры могли бы быть более жесткими – например, нынешнее ограничение цен на российскую нефть ограничивает экспорт в Европу. И все же еще зимой 2023 ожидалось, что эта политика может взорвать военные усилия Кремля, потому что история показывает, как угроза долларовых санкций помогала остановить вторжение в корне. Но хотя доллар и сегодня может иметь международное экономическое преимущество, недавнее улучшение военных показателей России, несмотря на санкции, доказывает, что США больше не могут отменить действия, которые им не нравятся, простым росчерком пера министра финансов”, — пишет автор.

Он напоминает, что лишь частичное влияние санкций, введенных Западом против России, намеренно: “Продолжение поставок российских углеводородов рассматривается большинством международных лидеров как необходимое условие стабильности мирового энергетического рынка, и это мнение молча разделяют США и ЕС”.

К примеру, особенно морской экспорт сырой нефти, достигший максимума почти в 3,5 миллиона баррелей в день 2023 года, был поддержан некоторыми европейскими судоходными компаниями, к сожалению Украины, отметил Самир Пури.

"Разрушительный изоляционизм американских правых, неторопливый подход Европы к борьбе с империализмом Путина, раздражающие Кремль санкции, но не препятствующие ему, — все это делает изгнание России из Донбасса, и уж тем более из Крыма все менее вероятной перспективой", — считает автор, предполагая оккупацию новых территорий Украины, прежде чем "альянс во главе с США наконец пересмотрел свои меры по сдерживанию Путина".

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