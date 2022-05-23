"Путину не удается реализовать ни один этап войны против Украины" — бывший глава внешней разведки

Путину не удается реализовать ни один этап войны против Украины. По всем направлениям – по Донецку, по Харькову, по Херсону, по Приднестровью – пробить коридор не удается.

Об этом сообщил бывший глава внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

"Поэтому ведется политика выжженной земли. Они хуже фашистов. Наносятся удары по городам с мирными жителями, чтобы запугать население Украины, особенно Донецкой и Луганской областей. По Северодонецку: Шойгу лично пообещал на совете безопасности обороны несколько дней назад, что он захватит за два дня Луганскую область и конкретно Северодонецк. В данной ситуации они не могут понять: как так — кроме активного сопротивления идет и контрнаступление. Поэтому цель — уничтожить город, чтобы нечего было защищать", — рассказал генерал Николай Маломуж.

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Он также добавил, что у российских оккупантов такая же позиция и в отношении Мариуполя, где они уничтожили 90-100% процентов жилых построек. У военных преступников РФ цель - Луганская и Донецкая области.

"Сейчас они активно начинают работать по Харьковскому, Изюмскому направлению. А затем они будут готовить южные наступательные операции. Сегодня идет концентрация новых армий на Луганском, Донецком, Харьковском направлениях. Здесь идут бои, которые станут решающими для наших побед. Поэтому нашей стратегией должна быть подготовка к ударам, мощные системы защиты и контрнаступление”, — подчеркнул бывший глава внешней разведки.

Напомним, что суд вынес приговор 21-летнему российскому военному, который застрелил гражданского в Сумской области.

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