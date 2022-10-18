"Путину не удалось захватить Украину танками, теперь трусливо атакует дронами" – МИД Британии об ударах РФ

В Британии подчеркивают, что Путину не удастся сломить решимость партнеров поддерживать украинцев.

В Министерстве иностранных дел Великобритании отреагировали на обстрелы и атаки РФ гражданских объектов в Украине, заявив, что диктатор Путин пытается "трусливо атаковать беспилотниками" города Украины.

Об этом глава МИД Джеймс Клеверли сообщил в Twitter.

Британский министр отметил, что подобные обстрелы РФ свидетельствуют о том, что Путин проигрывает войну на поле боя. Клеверли отметил, что диктатору все же не удастся сломать украинцев и партнеров в помощи Украине.

"Путину не удалось захватить танками украинские города, теперь он пытается трусливо атаковать беспилотниками. Это отчаянные поступки человека, проигрывающего войну на поле боя. Вот почему мы направили ракеты противовоздушной обороны. Он не сломит ни украинцев, ни нашу решимость поддержать их", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается запугать украинцев, оставить без света и тепла. Такие действия Кремля – это агония, такая же, какую мир уже наблюдал 78 лет назад.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что в Украине "в ближайшем будущем будут тяжелые времена", а из-за ударов РФ по критической и энергетической инфраструктуре — возможны веерные отключения.

Массированный ракетный удар по Украине

Заметим, что утром 18 октября войска РФ продолжили кошмарить украинцев – враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом.

Что известно о ракетных ударах и их последствиях – в материале ТСН.ua.

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