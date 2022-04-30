"Путину нечего будет объявлять на 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ потеряла наступательный потенциал

Советник Офиса президента України Алексей Арестович рассказал, что вскоре войска российских оккупантов уже не смогут идти в наступление и будут вынуждены перейти к обороне.

Эта фаза может наступить уже до 9 мая. В таком случае у президента страны-агрессора Владимира Путина не будет, о каких военных успехах в Украине объявить российскому народу на День победы.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 30 апреля.

"Если они сейчас реально замедляются... До недели пойдет на то, чтобы остановить гуляйпольскую группировку и окончательно вытормозить херсонскую. Это значит, что российская армия потеряла наступательный потенциал в целом в Украине. Дальше переход к обороне. То есть эта фаза может произойти раньше 9 мая или уже под 9 мая, и Путину нечего будет объявлять на 9 мая, кроме как то, что они перешли к обороне на территории Украины.

И скажем, сенсация - российская армия больше не наступает. Точка. Она еще немного наступает, но скоро это время придет. А если она не наступает, значит она не может достичь целей кампании. Выхода на границы Донецкой и Луганской областей нет, выхода на границы Херсонской области нет. Даже "ХНР" неудобно объявлять. Или что они там собрались объявлять? Даже цели провозглашенные с самого начала сильно скорректированы в шесть раз. И что объявлять 9 мая - вопрос номер один. Что дальше - вопрос номер два. И за всем этим маячит самый главный вопрос - когда же украинская армия перейдет в контрнаступление?", - сказал Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович предположил, что полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины, не завершится до конца 2022 года.

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