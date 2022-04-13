Путину некому сказать, что он ошибается — Ходорковский

Хозяин Кремля воспринимает только ту информацию о войне в Украине, которая ему нравится.

Российский президент Владимир Путин имеет доступ к любой информации о войне, развязанной против Украины, но доверяет только той, которая ему нравится. Указывать на его ошибки теперь уже некому.

Такое мнение высказал в эфире "Радио НВ" российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

“Те люди, которые были готовы ему говорить о том, что он ошибается, за 20 лет непрерывного пребывания [Путина] у власти покинули его окружение. И сегодня это общее бедствие, которое у автократов, а теперь уже диктаторов, бывает после стольких лет правления”, — отметил Ходорковский.

По его словам, хозяин Кремля, имея доступ ко всей информации, воспринимает только ту, которая ему нравится.

Также читайте Путин и его армия меняют свою стратегию - Зеленский

"Сейчас он имеет, конечно, гораздо более широкое представление, потому что он лоб разбил об украинскую реальность, реальность российско-украинской войны, и поэтому он мог принять более взвешенное решение о [ее] продолжении", — заявил Ходорковский.

По мнению российского оппозиционера, Путин постарается сделать еще один "рывок" для того, чтобы изменить ход войны в свою пользу.

"Украине придется этот рывок или попытку этого рывка выдержать именно на поле боя, дипломатических вариантов пока нет", — считает он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

Читайте также: