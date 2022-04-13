Путину некому сказать, что он ошибается — Ходорковский

Хозяин Кремля воспринимает только ту информацию о войне в Украине, которая ему нравится.
Российский президент Владимир Путин имеет доступ к любой информации о войне, развязанной против Украины, но доверяет только той, которая ему нравится. Указывать на его ошибки теперь уже некому.
Такое мнение высказал в эфире "Радио НВ" российский оппозиционер Михаил Ходорковский.
“Те люди, которые были готовы ему говорить о том, что он ошибается, за 20 лет непрерывного пребывания [Путина] у власти покинули его окружение. И сегодня это общее бедствие, которое у автократов, а теперь уже диктаторов, бывает после стольких лет правления”, — отметил Ходорковский.
По его словам, хозяин Кремля, имея доступ ко всей информации, воспринимает только ту, которая ему нравится.
"Сейчас он имеет, конечно, гораздо более широкое представление, потому что он лоб разбил об украинскую реальность, реальность российско-украинской войны, и поэтому он мог принять более взвешенное решение о [ее] продолжении", — заявил Ходорковский.
По мнению российского оппозиционера, Путин постарается сделать еще один "рывок" для того, чтобы изменить ход войны в свою пользу.
"Украине придется этот рывок или попытку этого рывка выдержать именно на поле боя, дипломатических вариантов пока нет", — считает он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".
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