"Путину необходимо выдвигать жесткие условия": Дуда назвал цель нападения России на Украину

Диалог с Россией бессмыслен, считает Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что действия России, зверски убивающей гражданских людей, направленные против мирного населения Украины, являются геноцидом. В связи c этим Дуда призвал к более жестким санкциям против России.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"С этим трудно не согласиться", — сказал Дуда в ответ на вопрос журналиста, разделяет ли тот оценку поступков российских военных в Буче, которую ранее высказал президент Владимир Зеленский, — "Цель этого вторжения – уничтожить украинскую нацию".

В то же время, польский президент считает, что Запад должен выйти из диалога с Путиным.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину необходимо выдвигать жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", – подытожил Дуда.

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