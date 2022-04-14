"Путину нужна победа до 9 мая": военный эксперт спрогнозировал действия оккупантов

Путину нужна победа, а какой ценой ему все равно.

Российскому диктатору Владимиру Путину до 9 мая нужна какая-нибудь победа в Украине, чтобы организовать парад.

Об этом в комментарии Обозреватель рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно... Но снова возвращаемся к военному идиотизму. Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградительные отряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями. Как пел Высоцкий, "нам говорили, нужна высота, и не жалей патронов". Здесь абсолютно та самая история. Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Пол страны положите, но победу мне дайте. 9 мая хочу провести парад. Капризный мальчик из бункера", — сказал Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что российские оккупанты до 9 мая могут частично захватить Мариуполь, однако в городе все еще будут продолжаться уличные бои.

"Если сильно постарается, возможно, они возьмут Мариуполь. Но сначала туда надо перебросить войска, потому что та группировка, которая там находится, не может взять Мариуполь больше месяца. Это первое. И второе – я не думаю, что даже до 9 мая они успеют взять полностью Мариуполь. Все равно будут уличные бои. Даже если в центре или на какой-то улице они установят российский флаг, полностью выбить наших оттуда будет невозможно. Мы должны понимать, что у Путина вообще есть что продавать российскому обывателю: временно оккупированный юг Украины, Запорожская АЭС, то есть свет для юго-востока Украины есть. Днепровская вода уже пошла в Крым, канал работает на полную мощность, уже заполняют рисовые поля возле Джанкоя. Но это бонус, который выходит за задачи, которые ставил себе Путин. Из этих задач не выполнено ни одного. Вот почему он так сильно нервничает и вот почему россияне будут биться головой о стену, пытаясь проломить ее лбом – именно для того, чтобы выполнить поставленные задачи", — сказал он. Жданов.

Напомним, по данным эстонской разведки, вооруженные силы России завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. Они также блокируют опрокидывание подразделений ВСУ в восточном направлении.

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