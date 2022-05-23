"Путину нужно держать общество в тонусе": бывший глава внешней разведки рассказал, об "успехах" армии РФ

Путин очень опасается больших потерь и отступлений. Поэтому он пытается по некоторым направлениям – Попаснянскому, Рубежному – демонстрировать хоть какие-то успехи.

Об этом сообщил бывший глава внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

По его словам, успехи Путин демонстрирует, чтобы держать российское общество в тонусе и навязывать им пропаганду. С другой стороны есть возможность потерять поддержку населения РФ.

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“В настоящее время до 30 тысяч погибших и 55-60 тысяч раненых – это конкретные основания для дестабилизации в российском обществе. Потому планку Путину нужно держать в тонусе: мы побеждаем. Поэтому на Луганском и Донецком направлениях, о которых они заявили как приоритетные, сегодня нужно показывать каждый день успех”, — рассказал Николай Маломуж.

Он также добавил, что российские оккупанты могут готовить южную операцию, чтобы сгенерировать силы для дальнейшего наступления на Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области.

"Сейчас такая системная работа – это не только имидж и успех, но предпосылка для переговорных процессов. Недаром Мединский заявил о том, что Украина не идет на переговоры. Они хотят набрать как можно больше аргументов, за счет, как они говорят, новых успехов, новых захваченных территорий, а дальше говорить о переговорах с украинской стороной. Но я скажу, что так не будет, потому что в данной ситуации мы ставим жесткий вопрос: вывести все войска из Украины полностью и предоставить полную модель безопасности”, — подчеркнул бывший глава внешней разведки.

Напомним, что Зеленский рассказал о работе платформы United 24 и призвал приобщаться к поддержке Украины.

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