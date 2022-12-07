Путину померещилась польская "агрессия": он заявил, что "только РФ даст Украине гарантии безопасности"

Российскому диктатору Путину померещилась "польская агрессия" относительно запада Украины, он предложил нашему государству, чтобы "Россия стала гарантом безопасности".

Об этом диктатор сказал 7 декабря.

"Националисты Польши "спят и видят", как забрать западную Украину. Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины может быть только РФ", — заявил Путин.

Заявления российской пропаганды о том, что "на Украину может напасть Польша"

Российские пропагандисты и официальные лица еще с 24 февраля придумывают фейки о "нападении Польши на запад Украины". Хотя Польша является одним из тех государств, которые оказывают нам большие объемы помощи, чтобы спастись от настоящего агрессора.

В апреле российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планировала захватить западные области Украины по поводу майских военных учений, а до июня Украину якобы могли "разделить". Такой бред повторял и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, мол "партнеры киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют "особые планы на украинские земли".

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также опроверг российский бред, мол Киев и Варшава якобы договорились о том, что "Польша заберет мероприятие Украины за ее долги" и что польские наемники в конце концов оккупируют Украину.

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