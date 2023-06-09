Путину померещилось начало украинского контрнаступления и большие потери ВСУ

Диктатор высказал несколько известных штампов российской пропаганды о войне на Украине.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы начале украинского контрнаступления.

Он заявил, что об этом свидетельствует то, что Украина якобы начала использовать стратегические резервы.

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"Можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом свидетельствует использование стратегических резервов", – сказал диктатор.

Путин сказал, что украинские военные нигде не достигли поставленной цели и несут потери, превышающие "классический показатель".

Кроме того, Путин признал, что России не хватает современных вооружений, но добавил, что ее ОПК развивается быстро.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сообщение Министерства обороны РФ о "остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении" является "психологическим давлением на российское население".

Кроме того, мы ранее информировали, что на бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на 1,2 километра.

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