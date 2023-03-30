Путину сделать это очень сложно: российский политик рассказала, пойдет ли диктатор на переговоры после контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Резников анонсировал контрнаступление ВСУ в течение апреля-мая 2023 года. В Институте изучения войны пишут о том, что успешные контрнаступления ВСУ могут склонить главу Кремля Путина к переговорам и прекращению войны именно на украинских условиях.

Об этом рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Путину сделать это очень сложно. Мне кажется, что на переговоры именно на украинских условиях он точно не пойдет. Но то, что мы снова услышали слова о переговорах, это очень важная история и довольно активно в Кремле говорили по поводу китайского мирного". плана, тоже является тем, что можно было бы попытаться использовать и как-то эту историю обыграть, потому что одним из первых пунктов китайского мирного плана является уважение суверенитета в международно признанных границах ООН, а это границы Украины в 1991. Поэтому, мне кажется, этот пункт очень важный", — отметила Курносова.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решить войну с помощью дипломатии будет возможно только тогда, когда РФ потерпит поражение на поле боя.

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