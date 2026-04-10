Путину сообщили, что Россия проиграла войну дронов: у Минобороны РФ паника из-за "бесшумных" дронов Киева - ISW

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские войска добились преимущества над российскими в использовании беспилотников. Это способствует остановке российского продвижения и недавним украинским контратакам. Успехи ВСУ заметили в Кремле.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«Украина значительно усилила свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с конца 2025-го и особенно в начале 2026 года, что препятствовало продвижению России по всему театру военных действий и, вероятно, также мешает весенне-летнему наступлению врага в этом году», —отметили эксперты.

Пропагандисты, поддерживающие агрессию против нашего государства, начали писать, что Украина добивается успехов в своих усилиях по воздушному подавлению на поле боя с помощью беспилотников и других технологических адаптаций.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов якобы заявил, что ситуация «критическая» для российских сил, поскольку Украина имеет как численное преимущество в беспилотниках, так и разработала новое «поколение оборудования». Белоусов якобы сказал Владимиру Путину, что Украина использует «более сложные системы», которым российские силы «в значительной степени не готовы» противостоять. Путин, как сообщается, определил разработку технологии беспилотников внутри страны как приоритет на будущее. Однако ISW не может проверить достоверность этого сообщения.

Ранее эксперт сообщил, что в марте 2026 года ВСУ впервые за полномасштабную войну запустили глубокими российскими тылами больше ударных БпЛА, чем РФ по Украине.

В частности, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что российские реактивные дроны не дают преимуществ на поле боя. Их появление свидетельствует о кризисе в производстве ракет РФ. Украинская ПВО успешно сбивает эти гибриды.