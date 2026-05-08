Война
1695
2 мин

"Пузырь" Путина лопнул: в РФ начался бунт среди пропагандистов после заявлений об ударе по Киеву - ISW

Российские военные блогеры сомневаются, что оккупанты сделают то, о чем угрожают.

Анастасия Павленко
Москва

Москва / © Associated Press

Угрозы Кремля по поводу ударов по центру Киева разозлили российских военных блогеров. Многие из них сомневаются, что Россия способна нанести такие удары. Потому что если такие возможности у РФ есть, она, мол, должна была ударить по «центрам принятия решений» уже давно.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Один из так называемых военкоров возмутился, что Россия не реагирует аналогичным образом на ежедневные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре и регионам.

Еще один блогер, связанный с Воздушно-космическими силами России, заявил, что российские удары по центру Киева должны быть систематической и хорошо спланированной кампанией, а не расплывчатым одноразовым эпизодом. Он добавил, что России придется запустить большое количество беспилотников и ракет, включая «Орешники», чтобы достичь желаемого эффекта. Он также утверждал, что масштабный удар по центру Киева «потратит впустую» российские возможности для влияния, чтобы заставить Украину капитулировать перед Россией.

В МИД РФ озвучили новые угрозы Киеву на фоне атаки дронов на Московскую область

Представительница Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова в четверг, 7 мая, озвучила новые манипулятивные угрозы в адрес Украины на фоне атаки беспилотников на Московскую область и стремление Кремля провести парад 9 мая.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, во время брифинга Захарова заявила, что «Киев может испытать массированный ракетный удар» в случае атаки БпЛА на российскую столицу 9 мая.

Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая «объявляется перемирие», и пригрозило массированными ударами по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня победы.

В ответ президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получала никаких официальных обращений о прекращении огня.

