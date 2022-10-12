ПВО, артиллерия и танки: CNN опубликовало перечень вооружений, предоставленный Украиной на "Рамштайн-6""

Министры обороны многих стран собрались, чтобы обсудить, как продолжать военную поддержку Украины во время борьбы с российским вторжением.

В перечне вооружений, которые Украина хочет получить от Запада, — реактивные системы залпового огня, артиллерия и противовоздушная оборона.

Об этом говорится в приложениях, предоставленных министрам обороны, которые принимают участие во встрече Контактной группы по обороне Украины, организованной министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе ("Рамштайн-6"), информирует CNN.

В разделе "Реактивные системы залпового огня РСЗО) указано, что Украине нужны "дополнительные системы РСЗО и боеприпасы по стандарту НАТО".

В разделе "Артиллерия" отмечено, что Киеву требуется больше буксируемых гаубиц, самоходных гусеничных гаубиц и нестандартных колесных гаубиц, а также большое количество "дополнительных боеприпасов калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм".

Третьим приоритетом является "противовоздушная оборона", включая ракеты для современных украинских систем противовоздушной обороны средней дальности С-300 и SA-11.

В списке также говорится, что Украине нужен "переход на западные системы противовоздушной обороны" и дополнительные западные и советские системы, в том числе американские системы противовоздушной обороны малой дальности SHORAD.

Потребность в системах ПВО стала более острой, поскольку Россия увеличила использование беспилотников иранского производства.

Другие перечисленные приоритеты включают радары, береговую оборону, танки и средства электронной борьбы.

Шестая встреча в формате "Рамштайн": что известно

Шестой "Рамштайн" начался в Брюсселе с участием глав Министерств обороны и военачальников из почти 50 стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от встречи прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО и других видов вооружения и боеприпасов.

Генсек НАТО Столтенберг заверил, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.

Во время встречи Германия сообщила, что передаст Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

Нидерланды объявили о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро.