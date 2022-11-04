ПВО хорошо поработала: на Львовщине и Днепропетровщине "приземлили" девять дронов-камикадзе

Украинские защитники в ночь на пятницу, 4 ноября, сбили российские беспилотники "Shahed-136" в небе над Львовской и Днепропетровской областями.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и руководитель Днепропетровщины Валентин Резниченко.

Над Львовщиной силы ПВО сбили один иранский "шахид", запущенный россиянами.

"Разрушений и пострадавших в области нет. Спасибо нашим защитникам из ПВК "Захід" за блестящую работу", — подчеркнул председатель Львовской ОВА.

Тем временем на Днепропетровщине украинские защитники сбили восемь российских "Shahed-136".

"Наше ПВО круто поработало этой ночью. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Схід" уничтожили в Никопольском районе", — сообщил глава Днепропетровщины.

Иранская помощь России

Несмотря на возражения в помощи с вооружением России, Иран передает стране-агрессору дроны-камикадзе. Центр национального сопротивления узнал, что россияне называют иранские дроны "Shahed-136" – "Герань-2".

Более того — в украинском ГУР заявляют, что уже в ноябре Иран планирует отправить новую партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба беседовал с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахиано. Украинский дипломат потребовал, чтобы Тегеран прекратил поставлять оружие в Россию.

Впрочем, Иран все еще отрицает. В иранском МИДе цинично заявили, мол, страна нейтральная и призвала Украину "быть реалисткой". Представитель МИД Ирана Насер Канани подчеркнул, что якобы "есть моциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине".

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