ПВО и вооружение для ВСУ: Резников рассказал об основных приоритетах на Рамштайне

Министр выразил надежду на то, что предстоящий саммит в Рамштайне будет способствовать передаче ВСУ передового вооружения.

В преддверии Рамштайна министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, с какими предложениями и целями Украина едет на собрание этого клуба.

Он назвал три ключевых направления, о которых будут говорить.

"Приоритет номер один – это противовоздушная оборона. Мы уже получаем современные системы ПВО – Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Но нам нужно их больше. Нам нужно защитить каждый город. Второе направление – это подготовка ресурса и резервов для продолжения деоккупации наших земель, а для этого необходимо комплексное обеспечение наших сил обороны тяжелой техникой – танки, бронемашины, пушки, амуниция к пушкам и т.д. Наш Генеральный штаб планирует разного рода операции и для этого они четко знают, чего и сколько им нужно. Будем говорить с нашими партнерами, чтобы они ясно понимали, что именно нам нужно и могли это обеспечить", — сказал министр.

По словам Резникова, также будет подниматься вопрос системности поставок амуниции, а также ремонта и обслуживания техники.

"Продолжается война — никакое железо не выдерживает. Ее (войну – ред.) выдерживают только украинский характер и душа, а железо – нет. Его надо ремонтировать, обслуживать. Будем поднимать вопрос о производстве запасных части и прочее. В клуб Рамштайн входит более 50 стран, так мы с таким ресурсом точно победим Российскую Федерацию", — отметил министр.

В преддверии предстоящего 20 января саммита в Рамштайне министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западным странам необходимо усилить военную поддержку Украины для борьбы с военной агрессией Российской Федерации.

"Я очень надеюсь, что в Рамштайне... будет большой шаг вперед", — сказала фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС идет подготовка десятого пакета санкций против Российской Федерации. По словам чиновницы, новые ограничения призваны "закрыть лазейки".

По данным издания Reuters новый пакет санкций против России может быть подготовлен к первой годовщине полномасштабной российско-украинской войны — 24 февраля.

А канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что его страна будет поставлять танки Leopard в Украину только в коалиции с другими европейскими странами.

Россияне готовы к "жесту доброй воли" на Юге – Резников

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