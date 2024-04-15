ПВО Израиля и Украины: в ISW сравнили возможности государств отражать вражеские удары

Истощение у Украины средств ПВО в результате задержек военной помощи в сочетании с усовершенствованием тактики российских атак привело к росту эффективности ударной кампании РФ.

В Институте изучения войны сравнили возможности ПВО и способности отражения вражеских атак Израиля и Украины. Аналитики указали, что украинская противовоздушная оборона истощена из-за задержания военной помощи от США.

Об этом говорится в отчете ISW.

Успех Израиля в защите от массированных ракетных ударов со стороны Ирана и атак беспилотников с его территории 13 апреля подчеркивает уязвимость, которую географическое расположение Украины и дальнейшее истощение ее системы ПВО создают для защиты от регулярных российских ударов ракетами и дронами.

Аналитики указали, что Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции запустили около 170 дронов Shahed-136/131, 30 крылатых и 120 баллистических ракет по целям в Израиле в рамках пакета ударов, похожему на недавние атаки РФ.

В отчете отмечается, что россияне экспериментировали с крылатыми ударами и баллистическими ракетами, а также беспилотниками разных размеров и комбинаций. Сейчас войска РФ регулярно устраивают большие комбинированные удары по целям в Украине.

Атаки со стороны России и Ирана – в чем разница

Похожая большая комбинированная атака Ирана была значительно менее успешной, чем недавние удары РФ по Украине, ведь израильские средства ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет.

Иранским дронам и ракетам пришлось пересечь более 1000 км воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, чтобы достичь Израиля. Благодаря этому, Израиль и его союзники получили несколько часов, чтобы обнаружить, отследить, перехватить ракеты и беспилотники на подлете.

Российские войска запускают дроны и ракеты с оккупированной украинской территории и в непосредственной близости от нее с территории РФ. Это дает украинской системе ПВО лишь часть времени, которое Израиль и его союзники использовали для успешного отражения массированной иранской атаки.

Читайте главные новости дня:

Возможности ПВО Израиля и Украины

Кроме того, Израиль имеет мощную систему ПВО, отвечающую за реагирование на потенциальные атаки через более короткие границы с соседями государства – Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В то же время у Украины все больше ухудшаются возможности ПВО в связи с гораздо более широкой линией фронта, а также в связи с наличием границ с Россией и Беларусью.

Кроме того, у Украины сейчас нет возможности перехватывать цели самолетами "воздух-воздух", как это сделали Израиль и союзники в ночь на 13 апреля. Большие по сравнению с Израилем размеры Украины усложняют для нее создание плотности ПВО, которую имеет ближневосточное государство, особенно на фоне постоянных задержек с оказанием помощи по безопасности со стороны США.

Истощение предоставленных американцами средств ПВО в результате задержек военной помощи Киеву в сочетании с усовершенствованием российской ударной тактики привело к росту эффективности ударной кампании РФ в Украине.

Угроза для Украины без военной помощи

Аналитики подчеркнули, что без существенной и регулярной помощи Украине российские удары угрожают ограничить долгосрочные возможности Киева вести боевые действия, а также создать оперативные условия для достижения россиянами значительных преимуществ на поле боя.

"Украина нуждается в значительном количестве западных систем противовоздушной обороны и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать объединенный "зонтик" противовоздушной обороны, который хотя бы отдаленно будет таким же эффективным, как тот, который Израиль и его союзники успешно применили 13 апреля ", – говорится в отчете ISW.

Там добавили, что ударная российская кампания против Украины демонстрирует, что даже ограниченное количество успешных атак баллистическими или крылатыми ракетами может нанести значительный и, вероятно, длительный ущерб энергетической и другой инфраструктуре. Это подчеркивает необходимость эффективной и хорошо обеспеченной системы ПВО, способной поддерживать высокий уровень перехвата.

Напомним, по информации издания Financial Times, Киев лоббирует отправку в Украину систем Patriot из Польши и Испании, а также отправку систем SAMP/T из Румынии. Но европейские страны отвергают эти призывы. Мол, им нужно сохранить свои оборонные возможности.

Читайте также: