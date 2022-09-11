ПВО "минусла" ракету оккупантов в Уманском районе: обломки упали на дом

Во время воздушной тревоги в Черкасской области украинские силы сбили ракету оккупационных войск.

ПВО сработало утром 11 сентября над Уманским районом. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

"Во время утренней воздушной тревоги в Уманском районе сработало ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали", — написал Табурец.

Он отметил, что следует радоваться успехам ВСУ, но не забывать о тревоге и "опасаться, когда нам об этом сигнализируют военные", то есть идти к укрытиям.

Напомним, в Сумской области раздавались минометные взрывы.

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