ПВО много не бывает: Игнат рассказал, есть ли у Украины запас противоракетных боеприпасов

Украина не может делать запасы ракет для ПВО, ведь они ежедневно тратятся для уничтожения вражеских целей.

Украина постоянно отмечает важность усиления противовоздушной обороны и работает в этом направлении со своими партнерами. Но потребность в пополнении запасов ракет для ПВО остается актуальной.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода".

По словам Игната, текущая ситуация очень напряженная, враг в течение одной ночи может применять по 200 авиационных средств разных типов, и такие атаки украинские защитники отбивают почти каждый день. Но несмотря на то, что по "Шахедам" работают и вертолеты, и мобильные огневые группы, время от времени приходится тратить и ракеты, ведь интенсивность и частота атак очень высока.

"Пытаемся тратить более менее дешевые, доступные средства, чтобы сохранить большее количество зенитных управляемых ракет, которые нужны нам для сдерживания российской авиации и чтобы ими сбивать крылатые ракеты. Большие объемы обстрелов уменьшают наши запасы", – пояснил он.

Игнат добавил, что партнеров постоянно информируют об израсходованных противоракетных средствах, чтобы соответственно пополнять боезапас. Но Украина не может просто забрать боеприпасы у своих партнеров и держать их на своих складах.

"Украина получает эти ракеты постепенно, но понятно, что этого мало. И ракет нужно больше, и систем. Тема ПВО не сходит с повестки дня", – подчеркнул он.

Поэтому, резюмировал Юрий Игнат, средств ПВО много не бывает.

Напомним, Россия изменила тактику террористических атак ударными беспилотниками — теперь они чаще летят на высоте, недостижимой для украинских мобильных групп ПВО. Противодействовать "Шахедам" приходится другим оружием — FPV-дронами.

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