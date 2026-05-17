ПВО Москвы дала сбой: как украинские дроны прорвали "крепость" Кремля

Российское ПВО (иллюстративное фото) / © Александр Коваленко

Украинская атака на Москву и Подмосковье 17 мая стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ прикрывают десятки систем ПВО, часть украинских беспилотников смогла пройти через оборону и поразить важные объекты.

Детали рассказывает издание Militarnyi.

Речь идет, в частности, о предприятиях, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также объектах нефтяной инфраструктуры.

Чем Москва прикрывалась от дронов

По состоянию на весну 2026 Москву защищают два плотных кольца противовоздушной обороны, а также отдельные позиции непосредственно в пределах города. По подсчетам OSINT-исследователей, в столице РФ и вокруг нее размещено около 130 позиций для зенитных систем.

Схема ПВО в Москве. / © military.com

Второе кольцо ПВО россияне начали активно формировать уже в 2025 году. Через несколько месяцев вокруг Москвы возвели примерно 43 специализированные башни для комплексов противовоздушной обороны.

Основу этой системы составляют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", а также небольшое количество ЗРК "Тор". Они должны перехватывать украинские дроны и крылатые ракеты. Кроме того, вокруг Москвы размещены батареи С-400, предназначенные для борьбы с ракетными целями.

Впрочем, даже такая система не гарантирует полной защиты. Не все позиции могут быть одновременно заняты техникой, а низковысотные дроны остаются сложной целью даже для плотной ПВО.

Что удалось поразить во время атаки

По имеющейся информации, во время атаки 17 мая украинским силам удалось поразить несколько важных объектов в Московском регионе.

Среди них - завод "Ангстрем" в Зеленограде. Это предприятие является частью русского военно-промышленного комплекса и занимается созданием микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и компонентов для военных нужд.

Также сообщалось о поражении Солнечногорской нефтеналивной станции в селе Дурыкино, примерно в 40–45 километрах от Москвы. Кроме того, под удар попал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.

СБУ также заявляла о поражении нефтеперекачивающей станции "Володарское" в поселке Константиново, однако фото- или видеоподтверждений этого попадания в открытом доступе пока нет.

Какие дроны могли участвовать в атаке

В 1-м отдельном центре беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что в атаке на Москву было применено более 120 дронов.

По данным Генштаба, для ударов по целям в Московской области использовали украинские разработки. Речь идет, в частности, о FP-1 компании Fire Point, реактивных беспилотниках RS-1 "Барс", а также дрон "БАРС-СМ" GLADIATOR.

Именно массированность атаки могла бы стать одним из ключевых факторов прорыва российской обороны. Когда десятки или сотни дронов заходят на цели одновременно или волнами, даже насыщенная система ПВО вынуждена распределять ресурсы, а часть целей получает шанс пройти дальше.

Почему ПВО Москвы не сработало полностью

Анализ известных мест попаданий показывает, что дроны смогли пройти через разные уровни обороны. Московский НПЗ расположен уже внутри периметра двух колец ПВО — примерно в 7–8 километрах от ближайшей известной позиции "Панцира".

Завод “Ангстрем” расположен между первым и вторым кольцами ПВО, чуть более двух километров от ближайшей позиции противовоздушной обороны. Солнечногорная нефтеналивная станция расположена фактически у наружного периметра второго кольца.

Кроме подтвержденных впечатлений, в открытых источниках фиксировали еще ряд мест падения обломков, пролетов БпЛА и попаданий в здание внутри периметра московской ПВО. Часть из них была между первым и вторым кольцами, а часть уже внутри первого кольца.

Рекордный удар по Москве - последние новости:

После ударов по Московскому региону, российские пропагандисты впервые начали открыто сомневаться в эффективности ПВО вокруг столицы РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Москва еще с советских времен воспринималась как "крепость", а во время правления Владимира Путина вокруг города выстраивали дополнительные кольца противовоздушной обороны, чтобы жители столицы не ощущали последствий войны.

"Российские пропагандисты открыто сомневаются в надежности ПВО, чего не было раньше", - отметил Коваленко.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал масштабный удар по Московскому региону. По его словам, Силы обороны, СБУ и разведка отработали по целям более чем на 500 километров.

"Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков – обеспечиваем Украине эту возможность", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Московский регион является одним из наиболее насыщенных российскими средствами ПВО, ведь Кремль больше всего защищает именно "район власти".

