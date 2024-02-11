ПВО работала более 5 часов: в ВСУ рассказали детали о массовом налете дронов на юг

Ночью оккупанты снова атаковали украинские города. На юге напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Приоритетом врага снова была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском", — говорится в сообщении.

Во время ночной атаки пострадала и Одесская область. Так, от падения обломков есть повреждения спортивного комплекса, отметила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк отметила, что ночная атака была очень мощной, ведь 26 "Шахедов" оказывают существенное влияние на прифронтовые территории и их жителей.

Результаты ПВО:

18 в Николаевской области

4 в Одесской области

по 1 на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Винницкой области

Ранее стало известно, что россияне атаковали Киев. На подступах к столице ПВО сбила все вражеские беспилотники.

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