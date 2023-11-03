"ПВО работала фактически пять часов": Гуменюк сообщила подробности ночной атаки по Украине

В пятницу, 3 ноября, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в разных городах Украины, применяя дроны типа "Shahed", способные быстро менять направление движения.

О деталях ночной атаки сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"В нашей зоне ответственности работали системы противовоздушной обороны фактически 5 часов. По географии ущерба можем говорить о достаточно разветвленной системе направлений, куда враг пытался попадать. В нашей зоне ответственности за ночь мы отработали и уничтожили 11 ударных дронов типа "Шахед" — по три на три Кировоградской и Николаевской, два в Одесской области, по одному Херсонщина, Днепропетровщина и Винницкая область. К сожалению, произошло попадание в Одесской области по технической территории инфраструктурного объекта, но пострадавших нет, разрушения некритические", — сказала она.

По словам Гуменюк, у врага начинаются агонистические потуги атаковать глубокие тылы, когда нет преимущества на фронте.

"Во время массированной дроновой атаки враг применял тактическую авиацию и выпускал управляемые ракеты. Ракета типа Х-59, направленная в направлении Кировоградщины, также была уничтожена силами противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности отработка по 11 целям результативно – это высокий показатель по сравнению с предыдущими на днях, когда запускались искусственно 2-4", – добавила она.

Напомним, Генштаб сообщил, что Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и одна ракета Х-59. Обо всех подробностях вражеской атаки читайте в новости.

Читайте также: