ПВО России в Крыму не справляется с атаками ВСУ — ISW

С-400 "Триумф" была одной из важнейших составляющих ПВО оккупантов в Крыму.

У российских войск, судя по всему, проблемы с ПВО во временно оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует удар Силы обороны Украины по комплексу С-400 "Триумф", заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

СБУ и ВМС Украины смогли совершить операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен комплекс С-400 "Триумф" ВС РФ. Был нанесен удар по радару и антеннам системы с помощью БПЛА. После этого пусковые установки были уничтожены ракетами "Нептун".

Аналитики заявили, что на месте взрыва недалеко от Евпатории, судя по геолокационным данным, ВС РФ действительно размещали батарею С-400.

Эксперты считают, что этот удар свидетельствует о том, что войска РФ были не готовы к перехвату ракет с помощью своих систем ПВО.

Напомним, 14 сентября неподалеку от Евпатории СБУ и ВМС совершили успешную спецоперацию, уничтожив дорогой комплекс противовоздушной обороны "Триумф", принадлежавший оккупантам. Генштаб ВСУ подтвердил, что по установке ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов был нанесен удар.

Что такое комплекс С-400

С-400 "Триумф" – это российский зенитный ракетный комплекс, который может поражать цели на средней и большой дальности. ВС РФ активно используют этот ЗРК при полномасштабном вторжении в Украину.

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