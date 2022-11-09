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ПВО сбила российскую ракету Х-31, которая летела на Одесчину: детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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ПВО сбила российскую ракету Х-31, которая летела на Одесчину: детали

Фото: ТСН.ua

Россияне выпустили ракету из самолета Су-30.

Украинская ПВО уничтожила над морем тактическую управляемую ракету средней дальности Х-31, которую россияне выпустили из самолета по побережью Одесчины.

Об этом 9 ноября сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Ракету войска РФ выпустили из самолета Су-30. Летела русская Х-31 со стороны Черного моря.

"С применением авиации по направлению Черного моря враг направил по побережью Одесчины Х-31, которую выпустил из самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 ноября российская армия иранскими дронами-камикадзе атаковала Днепр. Беспилотники попали в логистическое предприятие в городе. Российская атака повлекла за собой масштабный пожар. Были разрушены склады предприятия, ранены четверо работников.

Кроме того, как сообщил утром 9 ноября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, российские войска из РСЗО "Ураган" обстреляли Никополь. Также под российские обстрелы попали два села на Днепропетровщине.

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Дата публикации
Просмотры
1120
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