ПВО сбила пять ракет: что известно об утренней атаке по Хмельнитчине

По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области сегодня во время воздушной тревоги силы ПВО ВСУ уничтожили пять вражеских ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" ввела экстренные отключения. Повреждены также хозяйственное помещение. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", — написал он.

Напомним, 28 ноября ВС РФ атакуют энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке, Киеве,Хмельницком. Есть попадание и повреждение энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

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