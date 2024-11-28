Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ПВО сбила пять ракет: что известно об утренней атаке по Хмельнитчине

ПВО сбила пять ракет: что известно об утренней атаке по Хмельнитчине

В Хмельницкой области работала ПВО / Фото: Associated Press

По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области сегодня во время воздушной тревоги силы ПВО ВСУ уничтожили пять вражеских ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" ввела экстренные отключения. Повреждены также хозяйственное помещение. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", — написал он.

Напомним, 28 ноября ВС РФ атакуют энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке, Киеве,Хмельницком. Есть попадание и повреждение энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация