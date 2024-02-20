ПВО сбила все дроны: в Воздушных силах рассказали детали ночного обстрела армии РФ

В минувшую ночь российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками, а также двумя ракетами. Силы ПВО уничтожили все 23 запущенных БПЛА. Впрочем, враг нанес удары ракетами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя ПС, во время работы сил противовоздушной обороны произошло падение обломков сбитых дронов. В частности, в районе, где работала ПВО. Последствия уже ликвидированы, подчеркнул Игнат.

"Сначала в Харьковской области появились БпЛА. Очевидно, облетели подконтрольные Украине территории и из Донецкой области направились в Харьковскую. Затем атаковали восточные и южные области. Силами обороны уничтожены все "Шахеды", — добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

Оккупанты выпустили две зенитные управляемые ракеты из Белгородской области, а ракета Х-31 была противорадиолокационной.

Напомним, ночью против 20 февраля оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. Силами ПВО были уничтожены все 23 ударных БПЛА.

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