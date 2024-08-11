ПВО сбила все вражеские дроны, которые летели на Киев: что известно о ночной атаке

Силы ПВО сбили все дроны, которыми враг пытался атаковать Киев сегодня ночью.

Об этом сообщили в КМВА.

"Второй раз с начала августа враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь — 11.05.2024 — началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и в предыдущий раз, шесть дней назад, воздушные цели ( "Искандер-М" или северокорейской KN-23) до столицы не долетели, удар на себя принял пригород. Силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что обошлось без разрушений, информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в Киевской области в результате российской атаки погибли мужчина и ребенок.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко отреагировал на вражеский удар и заявил, что нужно уничтожить военную инфраструктуру РФ.

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